Политика
Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕСЭкономика сегодня 09:25
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
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Игры
Приквел стелс-шутера Project I.G.I. находится в разработке
Обновлено в 13:09
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Политика
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия
Обновлено вчера в 09:09
Спорт
Логинову посоветовали разоблачить «мерзавцев» из СБР
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал совет биатлонисту Александру Логинову.
Обновлено в 12:41
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической
Игроки НХЛ выбрали лучшего маскота НХЛ. Просто посмотрите Самый лучший бросок в НХЛ у Овечкина.
Обновлено в 12:17
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Авто
Nissan Terrano получил приложения Apple CarPlay и Android Auto
Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.
Обновлено в 11:13
Политика
Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера
После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Политика
Лавров обсудил с представителями ООН достижение целей в области устойчивого развития
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с руководителями органов системы ООН, расположенных в Женеве, выполнение повестки дня в области устойчивого развития.
Обновлено в 13:44
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Общество
Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин
Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин.
Обновлено в 05:18
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Общество
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Спорт
Волейболистки московского «Динамо» вылетели из Лиги чемпионов
Турецкий "Вакыфбанк" обыграл московское "Динамо" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 13:47
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15