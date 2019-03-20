Политика

Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕСЭкономика сегодня 09:25

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
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Эксперты: Мэй может подать в отставку при отсрочке Brexit более трех месяцев

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Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

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Коммерсантъ08:55

Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня

Эхо Москвы11:25

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Московский Комсомолец08:34

Мэй попросила о переносе Brexit

РЕН ТВ08:33
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Приквел стелс-шутера Project I.G.I. находится в разработке

Обновлено в 13:09
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Политика

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Политика

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Спорт

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Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта

Обновлено вчера в 22:55
Политика

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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
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Авто

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Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.
Обновлено в 11:13
Политика

Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера

После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.
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В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

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Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
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Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»

В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
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Происшествия

В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Общество

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Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин.
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Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
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Армия и оружие

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В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
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Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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