Политика
Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке Brexit до 30 июняDP.RU 04:28
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила у Евросоюза отложить выход страны из ЕС до 30 июня. Об этом говорится в опубликованном письме Мэй к председателю Евросовета Дональду Туску.
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Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено в 09:29
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в плей-офф НХЛ
«Каролина» прервала самую продолжительную на данный момент серию сезонов без плей-офф и вышла в кубковую стадию впервые с 2009 года.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика
Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В Ливии захватили аэропорт Триполи
Обновлено в 13:24
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика
Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.
Обновлено в 10:47
Здоровье
В Госдуме обсудят вопрос борьбы с пропагандой отказа от вакцинации
Комитет по охране здоровья организовал проведение в Госдуме круглого стола "Отказ от вакцинации - серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий".
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»
Обновлено в 12:48
Спорт
Шведская лыжница Нильссон заявила, что начала учить русский язык
Олимпийская чемпионка по лыжными гонкам из Швеции Стина Нильссон рассказала, что начала учить русский язык.
Обновлено в 13:16
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 12:16
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Гаджеты
Мал и не удал: iPad mini 5 не прошел тесты на прочность
Свежий планшет iPad mini 5 (iPad Mini 2019) недавно проходил тест на ремонтопригодность у iFixit.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Пожар произошел в квартире на юго-западе Москвы
В квартире в столичном районе Зюзино произошел пожар, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 12:26
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03