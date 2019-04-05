Политика

Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке Brexit до 30 июняDP.RU 04:28

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила у Евросоюза отложить выход страны из ЕС до 30 июня. Об этом говорится в опубликованном письме Мэй к председателю Евросовета Дональду Туску.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

РБК05:27

Тереза Мэй попросила ЕС продлить «Брексит» до 30 июня

Коммерсантъ05:27

Мэй в письме Туску попросила перенести дату брексита

RT на русском04:07

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Взгляд.ру04:22

Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Интерфакс04:09

Глава МИД Великобритании: Лондон и Евросоюз не хотят долгой отсрочки Brexit

ТАСС07:48

ЕС может предоставить Великобритании годовую отсрочку

Ведомости06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Гаджеты

Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Наука

Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита

Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено в 09:29
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в плей-офф НХЛ

«Каролина» прервала самую продолжительную на данный момент серию сезонов без плей-офф и вышла в кубковую стадию впервые с 2009 года.
Обновлено в 11:47
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика

Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В Ливии захватили аэропорт Триполи

Обновлено в 13:24
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Футбол

Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.
Обновлено в 10:47
Здоровье

В Госдуме обсудят вопрос борьбы с пропагандой отказа от вакцинации

Комитет по охране здоровья организовал проведение в Госдуме круглого стола "Отказ от вакцинации - серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий".
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»

Обновлено в 12:48
Спорт

Шведская лыжница Нильссон заявила, что начала учить русский язык

Олимпийская чемпионка по лыжными гонкам из Швеции Стина Нильссон рассказала, что начала учить русский язык.
Обновлено в 13:16
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 12:16
Политика

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Гаджеты

Мал и не удал: iPad mini 5 не прошел тесты на прочность

Свежий планшет iPad mini 5 (iPad Mini 2019) недавно проходил тест на ремонтопригодность у iFixit.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Пожар произошел в квартире на юго-западе Москвы

В квартире в столичном районе Зюзино произошел пожар, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 12:26
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Политика

Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Лолита Милявская прокомментировала новый брак Александра Цекало

Обновлено в 10:33
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное