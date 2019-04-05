Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке Brexit до 30 июняDP.RU 04:28

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила у Евросоюза отложить выход страны из ЕС до 30 июня. Об этом говорится в опубликованном письме Мэй к председателю Евросовета Дональду Туску.

Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке Brexit до 30 июня

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