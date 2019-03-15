Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставкуНТВ 14:53

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
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Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

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Канцелярия Мэй: премьер обещала уйти в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit

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Умер космонавт Валерий Быковский

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Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
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Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
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Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Из-за двух бомб в Германии эвакуировали более 12 тысяч человек

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Политика

Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

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Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
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Общество

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В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
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Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
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Экономика

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Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
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Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
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