Политика
Тереза Мэй пообещала уйти в отставкуНТВ 14:53
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
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Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Спорт
МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Происшествия
Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Общество
Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября
Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.
Обновлено в 06:22
Футбол
Фабрегас составил символическую команду из одноклубников
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил свою символическую сборную из одноклубников за всю свою карьеру.
Обновлено в 22:39
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:04
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Общество
ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено в 22:21
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество
Школьных учителей научат вести соцсети
Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Общество
Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн
Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna.
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале
Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.
Обновлено в 12:59
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00