Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставкуНТВ 14:53

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
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Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

РИА Новости14:35

Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

Газета.Ru16:05

СМИ: Мэй пообещала уйти в отставку ради сделки по Brexit

Life.ru25 марта в 15:13

Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочно

Интерфакс14:51

Тереза Мэй готова уйти в отставку

REGNUM14:32

Тереза Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из ЕС

Эхо Москвы14:31

Мэй готова уйти в отставку после одобрения её сделки по брекситу

RT на русском14:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
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В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой

"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
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В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

Обновлено в 13:56
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США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Авто

Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Происшествия

На севере Петербурга горит завод

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено в 15:18
Общество

Школьных учителей научат вести соцсети

Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Взрыв газа и пожар в многоэтажке Казани: возбуждено уголовное дело

Обновлено в 08:29
Политика

Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit

По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова

Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Футбол

Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:53
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину

Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Политика

Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено в 04:55
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Транспорт

В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки

Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Происшествия

На Украине три человека пострадали при взрыве газа на автостоянке

Обновлено в 17:25
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Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Политика

Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики

В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Политика

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.
Обновлено в 12:35
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Анна Погорилая рассказала о личной жизни

Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.
Обновлено в 19:00
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
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