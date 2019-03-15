Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставкуНТВ вчера в 14:53

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
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Премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит её план по выходу из Евросоюза

Эхо Москвы01:45

Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

Газета.Ruвчера в 16:05

Выходя — уходи: Тереза Мэй согласилась на отставку

Известиявчера в 14:44

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в обмен на поддержку ее плана Брекзита

Snob.ruвчера в 14:45

Тереза Мэй готова уйти в отставку

REGNUMвчера в 14:32

Мэй готова уйти в отставку после одобрения её сделки по брекситу

RT на русскомвчера в 14:03

Канцелярия Мэй: премьер обещала уйти в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit

ТАССвчера в 13:59
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Обновлено вчера в 23:51
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Люди эвакуировались самостоятельно. Всего из дома вышли около 200 человек, 50 из них — дети.
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Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Авто

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Обновлено вчера в 08:53
Политика

Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока

Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Адвокат опроверг «выманивание» Абызова в Россию

Аснис отметил, что слухи о «заманивании» оперативниками Абызова с территории другого государства не соответствуют действительности, так как он постоянно пребывает в России с семьей.
Обновлено вчера в 08:00
Культура

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
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Энергетика

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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

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Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области

Кемеровская область получила второе официальное название – Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Культура

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Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

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Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
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Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
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Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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