Политика
Тереза Мэй пообещала уйти в отставкуНТВ вчера в 14:53
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Около 200 человек эвакуировали из кемеровской многоэтажки из-за пожара
Люди эвакуировались самостоятельно. Всего из дома вышли около 200 человек, 50 из них — дети.
Обновлено в 00:14
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Авто
Компания Honda представила седан Accord десятого поколения
У Honda Accord десятого поколения смелый дизайн. Модель получила полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Адвокат опроверг «выманивание» Абызова в Россию
Аснис отметил, что слухи о «заманивании» оперативниками Абызова с территории другого государства не соответствуют действительности, так как он постоянно пребывает в России с семьей.
Обновлено вчера в 08:00
Культура
Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Жертвами ДТП в Гватемале стали более 30 человек
Более 30 человек, включая детей, погибли в результате наезда грузовика на толпу в западной части Гватемалы, сообщает местная газета Prensa Libre.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области
Кемеровская область получила второе официальное название – Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:47
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком
Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Социологи провели опрос о предвыборных предпочтениях забайкальцев
Кандидатуру врио губернатора Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать на предстоящих выборах 66% от всех опрошенных забайкальцев, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 01:50
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Гороскоп на 28 марта: кто-то сегодня изрядно потреплет ваши нервы
Что касается любовных отношений, то здесь сегодня тоже важна конкретность и ясность.
Обновлено в 00:03
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Культура
Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37