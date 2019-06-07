Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторовiReactor вчера в 15:36
Список кандидатов будет сразу же опубликован. Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника, — сообщается в заявлении комитета. Отметим, что Мэй останется премьер-министром Британии до того момента, пока не будет избран ее приемник.
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Происшествия
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка
В украинском Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
Обновлено вчера в 19:00
Баскетбол
ЦСКА и «Химки» начали второй матч финала Единой лиги ВТБ
В Москве стартовал второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Культура
Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:59
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары
Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроков
Из стана "канониров" после истечения контрактов ушли вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии
Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
Двое детей пострадали из-за пожара в Санкт-Петербурге
В результате пожара пострадали двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Их отвезли в больницу с травмами.
Обновлено вчера в 22:23
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 20:24