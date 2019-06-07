Политика

Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторовiReactor вчера в 15:36

Список кандидатов будет сразу же опубликован. Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника, — сообщается в заявлении комитета. Отметим, что Мэй останется премьер-министром Британии до того момента, пока не будет избран ее приемник.
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Мэй официально ушла в отставку как лидер консерваторов

Московский Комсомолецвчера в 11:03

Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

Интерфаксвчера в 12:09

Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Газета.Ruвчера в 13:55

Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

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Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании

REGNUMвчера в 16:47

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Эхо Москвывчера в 11:32

Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

Вести.Ruвчера в 02:14
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Происшествия

В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка

В украинском Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка.
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В Москве стартовал второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».
Обновлено вчера в 12:30
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Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика

На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол

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Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:59
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары

Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Технологии

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроков

Из стана "канониров" после истечения контрактов ушли вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии

Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Футбол

Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0

Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Наука

Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением

Обновлено вчера в 22:21
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В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия

Двое детей пострадали из-за пожара в Санкт-Петербурге

В результате пожара пострадали двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Их отвезли в больницу с травмами.
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Хоккей

Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 20:24
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