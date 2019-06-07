Политика

Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторовiReactor 15:36

Список кандидатов будет сразу же опубликован. Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника, — сообщается в заявлении комитета. Отметим, что Мэй останется премьер-министром Британии до того момента, пока не будет избран ее приемник.
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Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании

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Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

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Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Газета.Ru13:55

Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

Вести.Ru02:14
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

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