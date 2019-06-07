Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторовiReactor 15:36
Список кандидатов будет сразу же опубликован. Мэй останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника, — сообщается в заявлении комитета. Отметим, что Мэй останется премьер-министром Британии до того момента, пока не будет избран ее приемник.
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Музыка
Фанату на концерте Тимы Белорусских во Владивостоке стало плохо
Кумир молодежи, 20-летний парень из Минска, Тима Белорусских 7 июня впервые дал концерт во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.Популярный певец презентовал альбом "Твой первый диск – моя кассета", а также исполнил всеми любимые хиты "Мокрые кроссы" и "Незабудка", на которых владивостокская публика просто "взорвалась" и со всей мощью пела любимые композиции.
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Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы
КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
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Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
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Шоу-бизнес
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В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
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Армия и оружие
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Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
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Наука
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
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