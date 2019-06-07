Политика

Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партииРИА Новости 10:50

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем уведомила партийный руководящий комитет. Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.
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Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании

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Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

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Московский Комсомолец11:03

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Вести.Ru02:14
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