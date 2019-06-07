Политика

Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторовИнтерфакс 12:09

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов. Она уведомила об этом парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве.
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Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

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Газета.Ru13:55

Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

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For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
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