Политика
Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторовИнтерфакс 12:09
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов. Она уведомила об этом парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве.
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Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Интернет
Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»
Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 стал доступен для предзаказа
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки
Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Технологии
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner)
For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Обновлено в 06:18
Экономика
Силуанов верит в создание в России сотни сильных модных брендов
Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии ПМЭФ заявил, что российская легкая промышленность способна создать сотни сотни сильных брендов одежды и обуви.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Политика
РФ требует от Южного Судана компенсацию за сбитый в 2012 году вертолет
Спецпредставитель президента РФ Михаил Богданов в ходе встречи с президентом Южного Судана Табаном Гаем на полях ПМЭФ обсуждал вопрос компенсаций за сбитый вооруженными силами этой страны вертолет Ми-8 в 2012 году.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане
ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:46
Теннис
Надаль победил Федерера и сыграет в финале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок
В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.
Обновлено в 17:20
Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Бостон» и находится в шаге от Кубка Стэнли
"Сент-Луис" одерживает третью победу в финальной серии (3-2) и уже в следующем домашнем матче 10 июня может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:58
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Футбол
Тренер Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй
Главный тренер футбольной сборной Сан-Марино Франко Варрелла назвал одной из сильнейших в мире сборную России, против которой его команде предстоит сыграть в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:07