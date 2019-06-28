Политика

Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу СкрипалейRT на русском 22:26

Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
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Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей

RT на русском22:26

Мэй на встрече с Путиным озвучит позицию Лондона по отравлению Скрипалей

РБК21:19

Мэй намерена заявить Путину, что виновные по делу Скрипалей должны предстать перед судом

ТАСС19:56

Мэй на встрече с Путиным обсудит инцидент в Солсбери

Интерфакс20:31

Тереза Мэй на встрече с Путиным потребует привлечь к ответственности виновных в отравлении Скрипалей

Эхо Москвы21:08

Мэй: Лондон открыт для улучшения отношений с Москвой

Московский Комсомолец19:52

Тереза Мэй планирует требовать выдачи россиян, обвиняемых по делу Скрипалей

Вести.Ru21:14
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Климкин ответил на критику Зеленскому

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Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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Энергетика

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Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

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Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии

После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 09:11
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Политика

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Авто

В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем

Обновлено в 06:30
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Экономика

Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села

Александр Романенко рассказал, как государство будет помогать селянам Алтайский край станет частью глобального проекта по реанимации сел.
Обновлено в 20:44
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика

Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными

Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Гаджеты

Бренд ASUS ROG запустил акцию «Побеждай с лучшими»

Игровой бренд ASUS Republic of Gamers объявляет о начале новой акции «Побеждай с лучшими» для покупателей геймерских ноутбуков ROG или ASUS TUF Gaming под управлением Windows 10 в одном из магазинов-партнёров компании.
Обновлено в 11:53
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено в 21:00
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено в 19:01
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Шоу-бизнес

«Хочу фигуру, как у Лободы»: Воробьев заставил Калашникову похудеть

По сюжету музыкального мини-фильма Анны Калашниковой «По любви», режиссёром которого выступил Алексей Воробьев, звезде ток-шоу приходится выполнять множество трюков.
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На арене «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Нападающий вчера посетил Нью-Йорк, а на куб арены «Рейнджерс» выдали изображение хоккеиста с надписью «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:05
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Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
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