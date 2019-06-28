Политика
Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу СкрипалейRT на русском 22:26
Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика
Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное
В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:04
Политика
Климкин ответил на критику Зеленскому
Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Энергетика
Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал
Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии
После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 09:11
Транспорт
Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Политика
Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским
Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Авто
В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada
Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Экономика
Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села
Александр Романенко рассказал, как государство будет помогать селянам Алтайский край станет частью глобального проекта по реанимации сел.
Обновлено в 20:44
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика
Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными
Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Бренд ASUS ROG запустил акцию «Побеждай с лучшими»
Игровой бренд ASUS Republic of Gamers объявляет о начале новой акции «Побеждай с лучшими» для покупателей геймерских ноутбуков ROG или ASUS TUF Gaming под управлением Windows 10 в одном из магазинов-партнёров компании.
Обновлено в 11:53
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено в 21:00
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено в 19:01
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
«Хочу фигуру, как у Лободы»: Воробьев заставил Калашникову похудеть
По сюжету музыкального мини-фильма Анны Калашниковой «По любви», режиссёром которого выступил Алексей Воробьев, звезде ток-шоу приходится выполнять множество трюков.
Обновлено в 13:40
Хоккей
На арене «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Нападающий вчера посетил Нью-Йорк, а на куб арены «Рейнджерс» выдали изображение хоккеиста с надписью «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:05