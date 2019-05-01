Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина УильямсонаRT на русском 13:01
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила уверенность в его способности занимать должность».
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Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Космос
В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком
В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Военные в ЦВО провели учения по антитеррору
Военнослужащие Центрального военного округа провели в преддверии майских праздников более 250 учений по противодействию терроризму.
Обновлено в 09:03
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Спорт
Российские 100 рублей попали в список самых красивых банкнот мира
В список красивых банкнот мира попали также и 100 российских рублей.
Обновлено в 03:46
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 18:43
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика
С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
Обновлено в 17:00
Игры
Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений
Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Huawei стала лидером продаж смартфонов в первом квартале 2019 года
Китайская компания Huawei стала лидером по объемом поставок смартфонов в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 13:59
Политика
Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Политика
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 09:25