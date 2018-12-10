Политика

Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте
Известия
08:07

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях Brexit. Об этом 10 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Известия08:07

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СМИ узнали о переносе голосования об условиях Brexit в британском парламенте

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Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit

ФАН07:12
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Блок Пашиняна победил на выборах в Армении

В Армении состоялись досрочные выборы в парламент, по итогам которых блок "Мой шаг" под руководством исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна одержал победу, набрав 70,45% голосов избирателей.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
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