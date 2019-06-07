Политика

Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторовИнтерфакс 12:09

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов. Она уведомила об этом парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве.
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Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

Интерфакс12:09

Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Газета.Ru13:55

Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

Вести.Ru02:14

Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

ТАСС10:52

Мэй официально ушла в отставку как лидер консерваторов

Московский Комсомолец11:03

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Эхо Москвы11:32

Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

РИА Новости10:50
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
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