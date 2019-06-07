Политика
Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторовИнтерфакс 12:09
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов. Она уведомила об этом парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве.
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