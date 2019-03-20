Политика
Тереза Мэй официально попросила Евросоюз отложить БрекситLife.ru вчера в 08:38
Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза. По данным Reuters, об этом она заявила в парламенте. Сообщается, что глава правительства Британии направила письмо главе ЕС Дональду Туску.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня
Эхо Москвывчера в 11:25
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Политика
Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья
Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
Дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана
Обновлено вчера в 04:57
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за плохого самочувствия
Певица Елена Ваенга заявила об отмене концертов в четырех городах России по причине плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Музыка
Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Культура
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Украина ввела санкции против Володина
Власти Украины ввели санкционные меры против спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек
В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено 19 марта в 16:36
Футбол
«Лестер» отправился на церемонию кремации Шривадданапрабха
Футболисты и сотрудники "Лестера" отправились в Таиланд на церемонию кремации погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В Крыму назвали санкции Украины против России «лаем Моськи»
Санкции, введенные Украиной против России, являются мелочью, на которую не следует обращать внимание.
Обновлено в 00:37
Наука
Металлический «сэндвич» приготовили ученые СПбГУ
Если ученым удастся обнаружить у обратных сэндвичей полезные свойства, то в дальнейшем смогут использовать их для создания новых материалов и управления их свойствами.
Обновлено вчера в 06:21
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13