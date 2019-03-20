Политика

Тереза Мэй официально попросила Евросоюз отложить БрекситLife.ru вчера в 08:38

Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза. По данным Reuters, об этом она заявила в парламенте. Сообщается, что глава правительства Британии направила письмо главе ЕС Дональду Туску.
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Эксперты: Мэй может подать в отставку при отсрочке Brexit более трех месяцев

ТАССвчера в 09:36

Мэй: брексит не будет отсрочен позднее, чем 30 июня

RT на русскомвчера в 16:55

Мэй: буду работать «день и ночь», чтобы провести Brexit вовремя

Московский Комсомолецвчера в 18:49

Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня

Эхо Москвывчера в 11:25

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

РИА Новостивчера в 08:41

Мэй попросила ЕС перенести «Брексит» на три месяца

Коммерсантъвчера в 08:55

Великобритания официально попросила отложить Brexit

Газета.Ruвчера в 14:57
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Политика

Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья

Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика

Дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Обновлено вчера в 04:57
Общество

В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов

Обновлено вчера в 14:07
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за плохого самочувствия

Певица Елена Ваенга заявила об отмене концертов в четырех городах России по причине плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Музыка

Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»

Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Культура

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Политика

Украина ввела санкции против Володина

Власти Украины ввели санкционные меры против спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 05:07
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова

В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек

В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Космос

В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет

Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено 19 марта в 16:36
Футбол

«Лестер» отправился на церемонию кремации Шривадданапрабха

Футболисты и сотрудники "Лестера" отправились в Таиланд на церемонию кремации погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон стала мамой в третий раз

Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

В Крыму назвали санкции Украины против России «лаем Моськи»

Санкции, введенные Украиной против России, являются мелочью, на которую не следует обращать внимание.
Обновлено в 00:37
Наука

Металлический «сэндвич» приготовили ученые СПбГУ

Если ученым удастся обнаружить у обратных сэндвичей полезные свойства, то в дальнейшем смогут использовать их для создания новых материалов и управления их свойствами.
Обновлено вчера в 06:21
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
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