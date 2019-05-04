Политика
Тереза Мэй объявила об отставкеВедомости 05:15
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии. Это означает, что она должна покинуть и пост премьера. Процедура выбора нового лидера партии и премьера начнется на следующей после отставки неделе.
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На этом фоне и происходили конфликты, которые преследовали Мэй весь период ее нахождения во главе британского правительства. Думаю, после отставки противоречия все равно сохранятся, независимо от того, кто займет ее место.
— Сергей Цеков, политикДни.ру 07:19
с чего всё началось
В специальном обращении перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии через две недели.Forbes05:08
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