Тереза Мэй объявила об отставкеВедомости 05:15

с чего всё началось

На этом фоне и происходили конфликты, которые преследовали Мэй весь период ее нахождения во главе британского правительства. Думаю, после отставки противоречия все равно сохранятся, независимо от того, кто займет ее место.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии. Это означает, что она должна покинуть и пост премьера. Процедура выбора нового лидера партии и премьера начнется на следующей после отставки неделе.

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