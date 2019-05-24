Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставкеRT на русском 05:10
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Соответствующее заявление политик сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.
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с чего всё началось
В специальном обращении перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии через две недели.Forbes05:08
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Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Культура
НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального
Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Минздрав хочет внедрить услугу патронажа для взрослых на дому
Новая медицинская услуга по патронажу взрослых на дому может появиться в России, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ
Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
«Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен
Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:27
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
Росгвардия завершает апробацию нового пулемета РПК-16 и, в случае успешного прохождения всех испытаний, планирует принять его на вооружение, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Обновлено в 08:02
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством
Президент России Владимир Путин в пятницу поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Общество
Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации.
Обновлено в 08:19
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи
Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра
В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58