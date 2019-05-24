Тереза Мэй объявила о своей отставкеRT на русском 05:10

с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Соответствующее заявление политик сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Культура НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.

Политика Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Политика Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Здоровье Минздрав хочет внедрить услугу патронажа для взрослых на дому Новая медицинская услуга по патронажу взрослых на дому может появиться в России, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Хоккей Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Энергетика «Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Происшествия Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.

Шоу-бизнес Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.

Армия и оружие Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16 Росгвардия завершает апробацию нового пулемета РПК-16 и, в случае успешного прохождения всех испытаний, планирует принять его на вооружение, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.

Политика ЛНР передала Украине 60 заключенных Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.

Авто Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".

Политика Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством Президент России Владимир Путин в пятницу поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации.

Авто Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.

Гаджеты Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.

Экономика Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.

Происшествия Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.