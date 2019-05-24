Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставкеРБК 05:37
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 09:51
с чего всё началось
В специальном обращении перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии через две недели.Forbes05:08
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