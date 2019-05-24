Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставкеРБК 05:37

с чего всё началось

Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой лишился зрения из-за экстремальной диеты Мужчина за короткий срок сбросил 40 килограмм. Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой лишился зрения из-за экстремальной диеты.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Общество Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.

Футбол Аллегри намекнул, что «Ювентус» возглавит Гвардиола Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что следующим наставником команды станет тренер из Манчестера.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Футбол Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был Черчесов Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был известный в прошлом голкипер, ныне главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кино Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца Продюсер фильма о Сонике Джефф Фаулер в своем твиттере сообщил, что премьера картины откладывается на три месяца.

Армия и оружие В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.

Спорт Чемпион мира по Dota 2 оскорбил русских игроков Про-геймер оскорбил своего русского напарника по игре из-за аегиса (предмет, выпадающий после смерти Рошана).

Авто Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем» Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.

Армия и оружие США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Экономика МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в бумаги западных стран Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Культура Наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, — рассказал источник РИА Новости.

Происшествия Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.

Футбол «Чайка» получила право выступать в ФНЛ За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.

Технологии MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.