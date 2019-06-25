Политика

Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете ЕвропыВечерняя Москва 18:19

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы. По словам политика, это даст возможность привлечь страну к «ответственности за нарушение прав человека».
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Мэй: членство в Совете Европы позволяет призывать Россию к ответу по теме прав человека

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В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
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Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ

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В Екатеринбурге пройдет очередной суд из-за авторских прав на фото памятников

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