Политика
Тереза Мэй на G20 передаст Путину свое требованиеЮжный Федеральный 02:41
Тереза Мэй и Владимир Путин встретятся на полях саммита G20 в Японии сегодня, в пятницу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вместе с тем, госпожа Мэй заявила, что намерена требовать от российского лидера выдачи обвиняемых по делу Скрипалей.
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с чего всё началось
Мы полагаем, что мы, безусловно, нашли доказательства, мы идентифицировали двоих человек, мы полагаем, что их следует привлечь к судебной ответственности, — заявила британский премьер газете The Independent.News.ruвчера в 23:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Политика
Встреча на G20: Трамп пошутил над Путиным
Обновлено в 02:26
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13
Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» Светланы Балабай Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.
Обновлено в 05:26
Общество
Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года
"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой
Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 02:10
Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ
Обновлено в 05:43
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний
Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский запустил флешмоб о конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в честь Дня конституции, который отмечается в стране 28 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика
В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля
В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
Обновлено в 00:20
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
В НАТО похвастались перехватами российских самолетов
На каждый перехват самолетов НАТО российскими ВКС приходится по три перехвата со стороны альянса, заявил главком объединенных сил альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.
Обновлено в 00:58
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21