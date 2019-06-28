Тереза Мэй на G20 передаст Путину свое требованиеЮжный Федеральный 02:41

с чего всё началось

Тереза Мэй и Владимир Путин встретятся на полях саммита G20 в Японии сегодня, в пятницу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вместе с тем, госпожа Мэй заявила, что намерена требовать от российского лидера выдачи обвиняемых по делу Скрипалей.

Тереза Мэй на G20 передаст Путину свое требование

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Шоу-бизнес Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.

Происшествия Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13 Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» Светланы Балабай Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.

Шоу-бизнес Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.

Политика Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.

Политика Зеленский запустил флешмоб о конституции Украины Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в честь Дня конституции, который отмечается в стране 28 июня.

Экономика В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Армия и оружие В НАТО похвастались перехватами российских самолетов На каждый перехват самолетов НАТО российскими ВКС приходится по три перехвата со стороны альянса, заявил главком объединенных сил альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.