Политика
Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу СкрипалейRT на русском вчера в 22:26
Британский премьер-министр Тереза Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачи двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 заявит ему, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери должны предстать перед правосудием, передает The Guardian.РБКвчера в 21:19
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Интернет
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