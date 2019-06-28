Политика

Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу СкрипалейRT на русском вчера в 22:26

Британский премьер-министр Тереза Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачи двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 заявит ему, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери должны предстать перед правосудием, передает
 The Guardian.
РБКвчера в 21:19

Подробнее о событии

Мэй на встрече с Путиным обсудит инцидент в Солсбери

Интерфаксвчера в 20:31

Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей

RT на русскомвчера в 22:26

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РБКвчера в 21:19

Тереза Мэй планирует требовать выдачи россиян, обвиняемых по делу Скрипалей

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Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

РИА Новости01:23

Тереза Мэй на встрече с Путиным потребует привлечь к ответственности виновных в отравлении Скрипалей

Эхо Москвывчера в 21:08

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ТАССвчера в 19:56
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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