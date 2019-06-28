Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу СкрипалейРИА Новости 01:23
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent. Премьер сказала, что знает о позиции Москвы, не позволяющей экстрадировать своих граждан.
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с чего всё началось
Мы полагаем, что мы, безусловно, нашли доказательства, мы идентифицировали двоих человек, мы полагаем, что их следует привлечь к судебной ответственности, — заявила британский премьер газете The Independent.News.ruвчера в 23:55
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Фармацевт рассказала, чем опасны советские лекарства
Фармацевт Нина Голубева рассказала, чем опасны марганцовка и бальзам "Звездочка", сообщает "Вечерний Волгоград".
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Климкин обнародовал ноты России и Украины
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