Футбол
Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию, его отдадут в арендуSport24.ru 08:21
Полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов не полетел с московской командой на сбор в Австрию. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба. 21-летнему игроку будут искать вариант с арендой.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
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Скончалась актриса Алла Покровская
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Дизайн нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В последние месяцы в Сети начали появляться шпионские снимки нового внедорожника Land Rover Defender, но на всех них автомобиль покрыт тщательной маскировкой, поэтому разглядеть детали его внешнего вида крайне сложно.
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«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии
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Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
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Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ
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На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
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Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
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Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод
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Политика
Члены Правительства КЧР поддержали изменения в проект постановления, предусматривающие совершенствование паллиативной медицинской помощи
Члены Правительства КЧР одобрили внесение изменений в постановление Правительства КЧР «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов в Карачаево-Черкесской Республике».
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Общество
Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала
Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
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Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
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Пьесу по мотивам доклада Мюллера разыграли в США
Голливудские звёзды, в числе которых Алисса Милано, Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.
Обновлено в 01:07
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На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
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Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти
Обновлено в 09:17
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Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк
В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
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Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
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Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
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Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
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Стало известно, на чем ездят россияне
Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
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Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
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«Вильярреал» подпишет контракт с Морено
«Вильярреал» летом подпишет контракт с защитником Альберто Морено, который ранее выступал за «Ливерпуль».
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