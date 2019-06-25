Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию, его отдадут в арендуSport24.ru 08:21

Полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов не полетел с московской командой на сбор в Австрию. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба. 21-летнему игроку будут искать вариант с арендой.

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию, его отдадут в аренду

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