Футбол

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор, ему ищут вариант с арендойРИА Новости вчера в 09:09

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию, игроку ищут вариант с арендой. 21-летний хавбек выступает за "бело-голубых" с 2016 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию

Sportbox.RUвчера в 09:22

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию

Советский спортвчера в 09:19

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию, его отдадут в аренду

Sport24.ruвчера в 08:21

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию

Матч ТВвчера в 09:22

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов может перейти в «Крылья Советов»

КП - Самара03:00

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор, ему ищут вариант с арендой

РИА Новостивчера в 09:09

Терехов не полетел на сбор с «Динамо», ему ищут вариант с арендой

Спорт-Экспрессвчера в 07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:36, Вашингтон
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Общество

Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе

Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Россияне рассказали об отношении к пыткам

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»

Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями

Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено вчера в 15:32
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Общество

Раскрыты многомиллионные расходы Минпромторга на командировки

Transparency International сообщила о многомиллионных затратах Минпромторга на иностранные командировки.
Обновлено вчера в 03:46
Общество

Мировой суд Перми не нашел гендерной дискриминации в гимназии № 4

Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Энергетика

Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США

Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Хоккей

Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Юлия Савичева показала поклонникам татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Анны, самостоятельно разработав для мастера эскиз.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Экономика

Индекс доверия потребителей США в июне снизился больше, чем ожидалось

Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Андреевич Терехов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное