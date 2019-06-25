Терехов не полетел с «Динамо» на сбор, ему ищут вариант с арендойРИА Новости вчера в 09:09

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию, игроку ищут вариант с арендой. 21-летний хавбек выступает за "бело-голубых" с 2016 года.

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор, ему ищут вариант с арендой

Общество Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Происшествия Россияне рассказали об отношении к пыткам 30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Политика Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.

Происшествия Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами» Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Армия и оружие Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Вода в Байкале оказалась токсичной Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Политика Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Раскрыты многомиллионные расходы Минпромторга на командировки Transparency International сообщила о многомиллионных затратах Минпромторга на иностранные командировки.

Шоу-бизнес Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Энергетика Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Хоккей Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.

Шоу-бизнес Юлия Савичева показала поклонникам татуировку в честь дочери Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Анны, самостоятельно разработав для мастера эскиз.

Экономика Индекс доверия потребителей США в июне снизился больше, чем ожидалось Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.