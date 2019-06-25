Футбол
Терехов не полетел с «Динамо» на сбор, ему ищут вариант с арендойРИА Новости вчера в 09:09
Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию, игроку ищут вариант с арендой. 21-летний хавбек выступает за "бело-голубых" с 2016 года.
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