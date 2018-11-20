Футбол
Сборная России сыграет на повышение
Сборная России сыграет на повышениеКоммерсантъвчера в 17:18
Швеция
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Ольсен
Люстиг
Линделёф
Гранквист
Аугустинссон
Ларссон
Юханссон
Экдаль
Ульссон
Берг
Классон
Лунев
Набабкин
Нойштедтер
Джикия
Рауш
Ионов
Газинский
Миранчук
Кузяев
Ерохин
Ари
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.
Коммерсантъвчера в 17:18
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