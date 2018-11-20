Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.

Коммерсантъ вчера в 17:18