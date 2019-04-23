Происшествия
Теракты на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой ЗеландииПолитика Сегодня 05:00
Слова министра приводит телеканал Newsfirst на своей странице в Twitter. «Первоначальное расследование установило, что атака в пасхальное воскресенье была совершена местными экстремистами в ответ на нападение на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия», — заявил министр СМИ.
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