Теракты на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой ЗеландииПолитика Сегодня 05:00

Слова министра приводит телеканал Newsfirst на своей странице в Twitter. «Первоначальное расследование установило, что атака в пасхальное воскресенье была совершена местными экстремистами в ответ на нападение на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия», — заявил министр СМИ.

Теракты на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой Зеландии

Авто У Geely появится конкурент «Хайлендеру» Министерство промышленности и торговли Китая выложило в общий доступ фотографии новой модели Geely — кроссовера с внутризаводским обозначением VF12.

Авто Great Wall выпустит премиальную версию кроссовера Haval F5 Компания Haval, входящая в концерн Great Wall, готовит к выходу премиальную версию своего молодежного кроссовера F5.

Происшествия Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты хулиганских действий на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву.

Армия и оружие Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».

Происшествия Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.

Общество ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Политика Волкер поддержал намерение Зеленского вести переговоры с Путиным Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).

Политика Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Здоровье Медики дали рекомендации по снижению давления без лекарств Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.

Политика На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.

Спорт Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Космос Вмешательство божественного начала: в Канаде увидели Глаз Всевышнего Одна группа ученых доказывает, что это является свидетельством грядущего вторжения гуманоидов из Планеты Х, другие полагают, что в данном случае имеет место вмешательство Всевышнего.

Общество Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.