Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеРИА Новости 06:19
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
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Футбол
ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года
Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.
Обновлено в 10:35
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Футбол
«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле
Обновлено в 10:35
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Экономика
Эксперт объяснила низкую стоимость такси в России
Обновлено в 10:31
Игры
В браузере стала доступна оригинальная Diablo
Очередную разработку по проектам студии Blizzard выпустила команда Rivsoft. Теперь игроки могут в браузере пройти оригинальную Diablo.
Обновлено в 09:01
Общество
Принцесса Хайя впервые появилась на публике после побега от мужа
30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая.
Обновлено в 02:46
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
Обновлено в 10:39
Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Врачи не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ
Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашли отравляющих веществ в организме скандального политика Алексея Навального, которого ранее доставили в больницу из спецприемника с аллергией.
Обновлено в 08:34
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Футбол
Малком пройдет медосмотр в «Зените» 2 августа
Полузащитник «Барселоны» Малком, который близок к переходу в «Зенит», 2 августа пройдет медицинское обследование в петербургском клубе.
Обновлено в 09:16
Политика
На границе США и Мексики установили розовые качели
На границе между США и Мексикой появились ярко-розовые качели.
Обновлено в 09:26
Политика
В Черкассах Зеленский отказался принять в дар свой бюст
Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы отказался принять в подарок свой бюст.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:33