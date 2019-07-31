Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в ТатарстанеРИА Новости 06:19

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ*, их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.
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Террористов поймали в лесопосадке: ДАИШ готовила диверсию в промзоне Нижнекамска?

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Появилось видео задержания сторонников ИГ*, готовящих теракт в Татарстане

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В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Интерфакс06:06

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ТАСС06:01
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ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

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Очередную разработку по проектам студии Blizzard выпустила команда Rivsoft. Теперь игроки могут в браузере пройти оригинальную Diablo.
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30 июля принцесса Хайя предстала перед судом Великобритании, чтобы решить, с кем же останутся жить двое детей — сын Зайед и дочь Аль Джалила — от премьер-министра Дубая.
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Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
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Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
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Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

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Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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