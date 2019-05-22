Футбол

Тер Штеген пропустит финал Кубка ИспанииЧемпионат 13:42

Барселона — Валенсия
25 мая
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды. 27-летний немецкий голкипер по-прежнему испытывает дискомфорт в правом колене и продолжит восстановление в течение ближайших недель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Газета.Ru15:35

Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за повреждения

Советский спорт15:00

«Барселона» vs «Валенсия», прогноз на финал Кубка Испании 25 мая

LoginCasino.comвчера в 10:25

Тер-Штеген пропустит финал Кубка Испании

Матч ТВ14:22

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Спорт-Экспресс13:53

Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Soccer.ru13:56

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Чемпионат13:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Политика

Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Хоккей

Дадонов стал пятым хоккеистом сборной России, набравшим 50 очков на ЧМ

Обновлено в 06:35
Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Здоровье

В Краснодарском крае приняли поправки в закон о паллиативной помощи

Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о паллиативной помощи, теперь такую помощь будут оказывать и на дому, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Обновлено в 09:50
Транспорт

Участок голубой линии московского метро закроют в выходные

Обновлено в 13:08
Общество

Безопасность на транспорте должна быть нормой

В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве

Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую с новой укладкой сравнили со школьницей

Большинство поклонников оценили новый образ любимой актрисы.
Обновлено в 15:53
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Общество

Договор дарения: как составить и зарегистрировать

В общем виде договор дарения недвижимости можно определить как договор, по которому собственник безвозмездно передает другому лицу свою недвижимость.
Обновлено в 09:16
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Юность с «Максимом»

Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Общество

Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам

Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
Обновлено в 04:01
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Обновлено в 09:36
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 11:01
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Общество

Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?

Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Здоровье

В США хотят запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Аналогичные законы были приняты в 14 штатах США, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года, и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено в 15:02
Транспорт

Пикник за обочиной: Росавтодор задумался о комфорте водителей

Росавтодор разрабатывает программу строительства новых площадок для отдыха водителей большегрузных автомобилей, также будут переобустроены существующие.
Обновлено в 04:58
Технологии

Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?

В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Политика

Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме

Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве

Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Общество

«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»

Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное