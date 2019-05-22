Футбол
Тер Штеген пропустит финал Кубка ИспанииЧемпионат 13:42
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды. 27-летний немецкий голкипер по-прежнему испытывает дискомфорт в правом колене и продолжит восстановление в течение ближайших недель.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
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Обновлено в 09:50
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Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
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Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
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Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
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Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Обновлено в 09:36
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Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
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Обновлено в 11:41
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В США хотят запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
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Обновлено в 04:58
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В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
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Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме
Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 07:29
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Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
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«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»
Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
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