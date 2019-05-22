Футбол
Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»Sport24.ru вчера в 16:40
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Наука
Российские ученые доказали, что «программа старения» существует
Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»
В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.
Обновлено вчера в 23:52
Транспорт
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле.
Обновлено в 00:02
Хоккей
О преимуществах сборной России над командой США на ЧМ
В четверг, 23 мая, Россия сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 00:52
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Происшествия
На Шри-Ланке установили личности всех совершивших теракты смертников
Полиция Шри-Ланки установила личности всех девятерых смертников, которые совершили серию терактов в храмах и отелях страны 21 апреля, сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:20
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы
Железнодорожники уже гарантировали себе путёвку в Лигу чемпионов по итогам выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ), следовательно, обеспечивший себе шестое место «Арсенал» получит право выступить в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ
В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ
Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Вакарчук раскритиковал идею Зеленского о референдуме
Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, недавно объявивший о создании собственной политической партии "Голос", на своей странице в Фейсбук раскритиковал план Владимира Зеленского вынести вопрос о переговорах с Россией на всенародный референдум.
Обновлено в 01:18
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе
Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Мартынович не планирует покидать «Краснодар»
Обновлено вчера в 17:45
Общество
ВЦИОМ представил результаты опроса по храму в Екатеринбурге
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) огласил данные исследования о том, что жители Екатеринбурга думают о строительстве Храма Святой великомученицы Екатерины.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Обновлено вчера в 22:11
Наука
Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие
В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).
Обновлено вчера в 14:56
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45