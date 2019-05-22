Тер Штеген пропустит финал Кубка ИспанииЧемпионат 13:42

В текущем сезоне на клубном уровне тер Штеген принял участие в 49 матчах и пропустил 43 мяча. В 23 играх он оставлял свои ворота сухими. Контракт вратаря с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.

Здоровье Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.

Экономика Помощь дольщикам придет через фонды Госдума настраивает механизм завершения недостроя Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о региональных фондах содействия долевому строительству, которые должны стать частью механизма завершения возведения проблемных объектов.

Общество Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Армия и оружие ВС РФ получили первое крупное пополнение из московских призывников С напутственными речами перед новобранцами выступили начальник отдела и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата города Москвы, представители правительства Москвы, регионального отделения ДОСААФ России, совета общественной организации «Совет родителей военнослужащих России», председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей» и ветераны.

Футбол Молодежки «Зенита» и «Енисея» сразятся на «Газпром Арене» Молодежные команды «Зенита» и «Енисея» сыграют на «Газпром Арене» в 12:00 25 мая. Встреча пройдет в рамках заключительного тура первенства.

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Гаджеты Apple представила новый MacBook Pro Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Футбол «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Авто Большинство дилеров Ford продолжат работать в России «После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Спорт Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.

Энергетика Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10% Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Общество Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона» Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

Общество Prada откажется от использования натурального меха Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.

Шоу-бизнес У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».

Экономика Центробанк разрешил «Автовазу» не раскрывать информацию Центробанк освободил «Автоваз» от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Футбол Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.

Общество В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.