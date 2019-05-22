Тер Штеген пропустит финал Кубка ИспанииСпорт-Экспресс 13:53

27-летний голкипер пропустит несколько недель из-за травмы правого колена, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Ранее стало известно, что тер Штеген не попал в заявку сборной Германии на матчи отборочного раунда Евро-2020. Финал Кубка Испании состоится 25 мая в Севилье.

Футбол Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.

Политика Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Политика Основатель Huawei уверен, что США недооценили всю мощь компании Американская корпорация отказалась сотрудничать с китайской компанией после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о запрете на использование оборудования Huawei.

Общество В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.

Хоккей Президент «Рейнджерс»: не хочу комментировать будущее Панарина Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон отказался комментировать будущее нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Армия и оружие Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Авто В сети рассекретили новый Opel Corsa В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.

Здоровье Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.

Общество Жара в Египте достигла 50 градусов Аномальную для мая жару зафиксировали в Египте. Столбик термометра в Каире преодолел отметку в 50 градусов.

Технологии Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.

Политика Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Общество Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона» Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.

Шоу-бизнес Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.

Политика Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама Вчера, 22 мая, Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.