Футбол

Тер Штеген пропустит финал Кубка ИспанииСпорт-Экспресс 13:53

Барселона — Валенсия
25 мая
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
27-летний голкипер пропустит несколько недель из-за травмы правого колена, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Ранее стало известно, что тер Штеген не попал в заявку сборной Германии на матчи отборочного раунда Евро-2020. Финал Кубка Испании состоится 25 мая в Севилье.
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