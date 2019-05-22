Футбол
Тер Штеген пропустит финал Кубка ИспанииСпорт-Экспресс 13:53
27-летний голкипер пропустит несколько недель из-за травмы правого колена, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Ранее стало известно, что тер Штеген не попал в заявку сборной Германии на матчи отборочного раунда Евро-2020. Финал Кубка Испании состоится 25 мая в Севилье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено в 14:58
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Основатель Huawei уверен, что США недооценили всю мощь компании
Американская корпорация отказалась сотрудничать с китайской компанией после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о запрете на использование оборудования Huawei.
Обновлено вчера в 02:25
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Президент «Рейнджерс»: не хочу комментировать будущее Панарина
Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон отказался комментировать будущее нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено в 10:44
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Общество
Жара в Египте достигла 50 градусов
Аномальную для мая жару зафиксировали в Египте. Столбик термометра в Каире преодолел отметку в 50 градусов.
Обновлено в 13:08
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств
В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»
Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Политика
Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама
Вчера, 22 мая, Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Два человека погибли в аварии в Ростовской области
Обновлено в 16:41