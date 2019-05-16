Футбол
Тер Штеген получил травму коленаSoccer.ru 09:52
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген испытывает дискомфорт в правом колене, сообщает пресс-служба каталонцев.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
Политика
Российские космические спутники обеспечат военный паритет
Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.
Обновлено в 14:23
Транспорт
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:14
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Общество
Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге
Обновлено в 13:33
Общество
На территории Музея имени Андрея Рублева в Москве нашли клад
Серебряную деньгу и три медных пула XV—XVI веков были найдены археологами в Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 01:11
Космос
Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны
В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.
Обновлено в 00:39
Футбол
РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Происшествия
На Ставрополье произошло массовое ДТП с участием восьми машин
На Ставрополье на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» в четверг, 16 мая, столкнулось восемь автомобилей.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Инцидент произошел во время проведения опытов на третьем этаже здания.
Обновлено в 13:06
Политика
США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни
Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:50
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Финансы
Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
По данным Минфина США, в марте 2019 г. Китай продал гособлигации США в объеме $20,5 млрд – наиболее быстрыми темпами в месячном выражении с октября 2016 г. По сравнению с мартом прошлого года объем китайских инвестиций в долговые обязательства США сократились на $67,2 млрд до $1,12 трлн.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Путешествия
Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники
Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока
Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
Футбол
Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для Калачева
Обновлено в 11:34
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00