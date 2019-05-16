Футбол

Тер Штеген получил травму коленаSoccer.ru 09:52

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген испытывает дискомфорт в правом колене, сообщает пресс-служба каталонцев.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
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Российские космические спутники обеспечат военный паритет

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Общество

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На территории Музея имени Андрея Рублева в Москве нашли клад

Серебряную деньгу и три медных пула XV—XVI веков были найдены археологами в Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
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Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны

В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.
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РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
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Происшествия

На Ставрополье произошло массовое ДТП с участием восьми машин

На Ставрополье на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» в четверг, 16 мая, столкнулось восемь автомобилей.
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Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Инцидент произошел во время проведения опытов на третьем этаже здания.
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Политика

США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни

Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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Финансы

Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Путешествия

Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники

Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Обновлено в 09:09
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Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
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Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для Калачева

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Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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