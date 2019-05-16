Футбол
Тер Штеген получил травму правого коленаСпорт-Экспресс вчера в 10:13
"Барселона" в своем официальном Твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Тер Штеген получил травму правого колена. Немецкий вратарь не принимает участие в тренировках, а его доступность для ближайших матчей будет зависеть от состояния здоровья.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
Обновлено вчера в 05:15
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»
В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика
В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ
Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено 15 мая в 20:45
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено вчера в 15:55
Космос
Ученые рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов
Специалисты провели исследование в ходе которого рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов.
Обновлено 15 мая в 10:59
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн
Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Обновлено вчера в 03:53
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Японии примут резолюцию из-за слов депутата о «войне» за Курилы
Законодательная ассамблея города Немуро на Хоккайдо примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента Японии Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:27
Общество
200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Общество
В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди
По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
В СМИ появилась новая информация о родах Алины Кабаевой
В Сети бурно обсуждают тему родов олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая, по неподтверждённым данным, родила двойню.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Владимир Зеленский, новоиспеченный президент Украины, встретился с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на государственные должности.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено вчера в 13:53