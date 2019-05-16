Футбол

Тер Штеген получил травму правого коленаСпорт-Экспресс вчера в 10:13

"Барселона" в своем официальном Твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Тер Штеген получил травму правого колена. Немецкий вратарь не принимает участие в тренировках, а его доступность для ближайших матчей будет зависеть от состояния здоровья.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голкипер «Барселоны» Тер Штеген может не сыграть до конца сезона

Газета.Ruвчера в 12:21

Тер Штеген получил травму колена

Soccer.ruвчера в 09:52

Тер Штеген рискует пропустить финальный матч Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 10:43

«Барселона» потеряла из-за травмы тер Штегена

Чемпионатвчера в 10:16

Тер Штеген получил травму правого колена

Спорт-Экспрессвчера в 10:13

Тер-Штеген получил травму колена

Матч ТВвчера в 10:44

Лидер «Барселоны» выбыл из строя из-за травмы

Sport.ruвчера в 10:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

Обновлено вчера в 05:15
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»

В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика

В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ

Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
Обновлено вчера в 23:04
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено 15 мая в 20:45
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено вчера в 15:55
Космос

Ученые рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов

Специалисты провели исследование в ходе которого рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов.
Обновлено 15 мая в 10:59
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Общество

Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами

Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено вчера в 03:53
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

В Японии примут резолюцию из-за слов депутата о «войне» за Курилы

Законодательная ассамблея города Немуро на Хоккайдо примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента Японии Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:27
Общество

200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат

Обновлено вчера в 06:07
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Общество

В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди

По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес

В СМИ появилась новая информация о родах Алины Кабаевой

В Сети бурно обсуждают тему родов олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая, по неподтверждённым данным, родила двойню.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Владимир Зеленский, новоиспеченный президент Украины, встретился с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на государственные должности.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено вчера в 13:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное