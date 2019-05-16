Тер Штеген получил травму правого коленаСпорт-Экспресс 10:13

"Барселона" в своем официальном Твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Тер Штеген получил травму правого колена. Немецкий вратарь не принимает участие в тренировках, а его доступность для ближайших матчей будет зависеть от состояния здоровья.

Происшествия В московском Институте физической химии произошел взрыв Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Политика Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.

Политика Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.

Происшествия В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.

Путешествия АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20% Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Общество На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков "Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.

Авто Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник» На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).

Авто В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.

Политика Инаугурация Зеленского состоится 20 мая Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.

Шоу-бизнес Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.

Общество Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

Политика В Кремле не получали приглашения на инаугурацию Зеленского В Кремле не получали каких-либо приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Хоккей Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.

Финансы Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.

Экономика ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Политика Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.

Армия и оружие Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Футбол Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk.