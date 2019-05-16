Футбол
Тер Штеген получил травму коленаSoccer.ru 09:52
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген испытывает дискомфорт в правом колене, сообщает пресс-служба каталонцев.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 12:46
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Экономика
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады назначить его инаугурацию на 20 мая.
Обновлено в 05:14
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»
ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:29
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Финансы
Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании торговой сделки США с Китаем.
Обновлено в 12:31
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую
Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Футбол
Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»
Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10