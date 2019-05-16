Тер Штеген получил травму коленаSoccer.ru 09:52

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.

Здоровье Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.

Космос Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи Российские космонавты испытали систему получения технической воды из урины во время майских праздников на Международной космической станции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Игры Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Экономика Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Армия и оружие Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.

Общество Внесение изменений в генплан Нового Света: поселение в ожидании перемен? В стенах центра «Лидер» прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан Новосветского сельского поселения.