Футбол

Тер Штеген не сыграет за «Барселону» в финале Кубка ИспанииНева Спорт вчера в 15:00

Барселона — Валенсия
25 мая
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Голкипер футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. В решающем матче каталонцам предстоит встретиться с «Валенсией». Матч состоится в субботу, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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