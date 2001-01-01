Тер Штеген не сыграет за «Барселону» в финале Кубка ИспанииНева Спорт вчера в 15:00

Голкипер футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. В решающем матче каталонцам предстоит встретиться с «Валенсией». Матч состоится в субботу, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Тер Штеген не сыграет за «Барселону» в финале Кубка Испании

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