Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»Sport24.ru 16:40

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».

Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»

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