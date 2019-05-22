Футбол

Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»Sport24.ru 16:40

Барселона — Валенсия
25 мая
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за повреждения

Советский спорт15:00

Тер Стеген пропустит финал Кубка Испании из-за травмы

Sports.ru15:03

Тер-Штеген пропустит финал Кубка Испании

Матч ТВ14:22

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Спорт-Экспресс13:53

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Чемпионат13:42

Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Soccer.ru13:56

«Барселона» vs «Валенсия», прогноз на финал Кубка Испании 25 мая

LoginCasino.comвчера в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

Обновлено в 09:20
Кино

Появились фото со съемок новых «Звездных войн»

В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено в 16:44
Общество

Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток

Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.
Обновлено в 21:49
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Китай запросил у Boeing компенсацию за приостановку полетов 737 MAX

Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX.
Обновлено в 08:21
Экономика

Только этого мало

По итогам прошлого года выдачи новых банковских кредитов малым и средним предприятиям (МСП) достигли максимума с 2015 года.
Обновлено в 17:02
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак: «У меня новая жизнь и любовь»

Во время 11-й ежегодной звездной премии "Topical Style Awards 2019", где певицу признали самой стильной, Ани Лорак все же рассказала последние новости из своей жизни.
Обновлено в 17:20
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Общество

В «призрачном» туркластере Бийска построят логистический центр и ТРЦ

Обновлено в 20:34
Экономика

Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот

Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика

Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено в 08:07
Технологии

МВД тестирует нагрудные камеры с функцией распознавания лиц

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в МВД и компании-разработчике NtechLab, камера может распознавать лица на расстоянии от 3,5 до 4,5 метра.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Экономика

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Политика

Украина «не выживет» без НАТО и ЕС, заявили в администрации Зеленского

НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет», заявил 22 мая замглавы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 13:33
Театры

«Современник» поставил мюзикл «Нэнси» по пьесе Ивана Вырыпаева

Московский театр "Современник" выпускает мюзикл "Нэнси" по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, который также является режиссером постановки.
Обновлено в 21:00
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 17:34
Космос

«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок

Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
Экономика

Платежная система «Юнистрим» ввела ограничения на работу в будни

В письме сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов.
Обновлено в 18:09
Хоккей

Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением

Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено в 15:21
Футбол

Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей

После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Политика

Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике

Обновлено в 21:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное