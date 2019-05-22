Футбол

Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»Sport24.ru вчера в 16:40

Барселона — Валенсия
25 мая
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
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