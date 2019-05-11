Футбол

Тер Штеген: «Сезон для „Барселоны“ еще не закончен»Sport24.ru 02:41

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген призвал болельщиков каталонского клуба поддержать игроков своей любимой команды в трудный момент. Ранее «Барселона» проиграла со счетом 0:4 «Ливерпулю» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и прекратила свое выступление в турнире.
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Тер Штеген: «Сезон для „Барселоны“ еще не закончен»

Sport24.ru02:41

Марк-Андре тер-Штеген: «Для „Барселоны“ сезон еще не окончен»

Матч ТВ03:48

Марк-Андре тер-Штеген: «Для „Барселоны“ сезон еще не окончен»

Sportbox.RU03:48

Вратарь «Барселоны» призвал фанатов поддержать команду

Газета.Ru03:07

Тер Штеген: сезон ещё не закончился

Чемпионат04:29

Тер Штеген призвал болельщиков поддержать «Барселону» в оставшихся матчах

Soccer.ruвчера в 23:29
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