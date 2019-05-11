Футбол
Тер Штеген: «Сезон для „Барселоны“ еще не закончен»Sport24.ru 02:41
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген призвал болельщиков каталонского клуба поддержать игроков своей любимой команды в трудный момент. Ранее «Барселона» проиграла со счетом 0:4 «Ливерпулю» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и прекратила свое выступление в турнире.
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