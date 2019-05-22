Футбол
Тер-Штеген пропустит финал Кубка ИспанииМатч ТВ 14:22
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании против «Валенсии». Причина — дискомфорт в правом колене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия
Предполагаемые террористы заблокированы в доме во Владимирской области
В городе Кольчугино Владимирской области силовики проводят контртеррористическую операцию, в рамках которой в одном из частных домов заблокированы предполагаемые террористы.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии
Обновлено в 19:26
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено в 04:03
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Спорт
ФФККР подвела итоги минувшего сезона
Обновлено в 16:54
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Опрос ВЦИОМ по ситуации с храмом Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге был проведён несвоевременно.
Обновлено в 11:42
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Культура
Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеннале
Обновлено в 19:23
Политика
В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным
Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400
Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:29
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в книге
Автор книг цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин намекнул, что финал в книге может отличаться от финала сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Сенатора Арашукова лишили полномочий
Ранее о наличии оснований лишить Арашукова мандата сообщил глава комиссии по проверке достоверности сведений о доходах сенаторов, вице-спикер СФ Юрий Воробьев.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Общество
Начальная школа закладывает мину под грамотность детей, считает эксперт
Настал конец мая — пора экзаменов для девятиклассников и выпускников школ.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»
Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
Обновлено в 15:01
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06