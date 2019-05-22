Футбол

Тер-Штеген пропустит финал Кубка ИспанииМатч ТВ 14:22

Барселона — Валенсия
25 мая
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании против «Валенсии». Причина — дискомфорт в правом колене.
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Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

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