Футбол
Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за поврежденияСоветский спорт 15:00
Напомним, что в текущем сезоне Тер-Штеген провел 49 матчей за Барселону во всех турнирах, пропустив 43 мяча. Добавим, что в финале Кубка Испании Барселона сыграет против Валенсии. Встреча пройдет 25 мая на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Политика
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Общество
В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты
В Иркутске рабочие из Кореи устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Обновлено в 19:05
Авто
Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Космос
Ученый рассказал, почему в космосе запрещен алкоголь
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграет в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" впервые в истории получил право выступить в футбольной Лиге Европы после победы московского "Локомотива" в Кубке России.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ
Всего "Арсеналу" и "Челси" было выделено по 5800 билетов, однако клубам удалось реализовать только 3500 и 2000 тикетов соответственно.
Обновлено в 17:14
Общество
Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить
Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Футбол
Стротмана предложили «МЮ» и «Эвертону»
Сообщается, что игрока сборной Нидерландов предложили взять «Манчестеру Юнайтед» и «Эвертону» на правах аренды.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Крупный приморский производитель выпускал опасные для здоровья котлеты
В партии котлет крупного приморского производителя выявлены опасные бактерии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено в 20:37
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
Обновлено в 14:12
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Космос
Поможет ли метеоризм перемещаться в невесомости, рассказал бывший командир МКС
Бывший командир МКС Терри Виртс закрыл вопрос о полезности метеоризма в условиях нулевой гравитации, сообщает Sputnik.
Обновлено в 19:50