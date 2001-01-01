Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за поврежденияСоветский спорт 15:00

Напомним, что в текущем сезоне Тер-Штеген провел 49 матчей за Барселону во всех турнирах, пропустив 43 мяча. Добавим, что в финале Кубка Испании Барселона сыграет против Валенсии. Встреча пройдет 25 мая на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за повреждения

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