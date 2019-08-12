Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на ОбиНовый День 02:42
Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом. Катастрофу предотвратил экипаж другого теплохода, проплывающего неподалеку. Обошлось без пострадавших, сообщает Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни.Алтайская правда12 августа в 00:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Под Барнаулом неисправный теплоход с пассажирами чуть не разбился о камни
Алтайская правда12 августа в 00:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Политика
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин
Как сообщает РИА Новости, члены думского комитета подчеркнули, что в регионах используется огромное количество старых автомобилей, во многих семьях они единственное средство передвижения или даже источник заработка.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Здоровье
На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше
Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Общество
Роскачество назвало признаки плохого вина
Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.
Обновлено в 02:00
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Авто
Changan запустит в России продажи конкурента Kia Rio и Hyundai Solaris
Китайский автопроизводитель анонсировал появление в России в следующем году нового компактного седана, который составит конкуренцию нынешним бестселлерам рынка — Hyundai Solaris и Kia Rio.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик»
Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».
Обновлено в 01:37
Хоккей
Овечкин посетит товарищеский матч «Авангарда» против «Динамо»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин станет специальным гостем на товарищеском матче между «Авангардом» и «Динамо» 15 августа.
Обновлено в 04:10
Общество
Беглов попросил петербуржцев контролировать капремонт
Обновлено в 05:59
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе, заявил Хантсман
США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12