9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни.

с чего всё началось

Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом. Катастрофу предотвратил экипаж другого теплохода, проплывающего неподалеку. Обошлось без пострадавших, сообщает Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби

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