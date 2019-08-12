Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на ОбиНовый День 02:42
Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом. Катастрофу предотвратил экипаж другого теплохода, проплывающего неподалеку. Обошлось без пострадавших, сообщает Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
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с чего всё началось
9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни.Алтайская правда12 августа в 00:39
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Под Барнаулом неисправный теплоход с пассажирами чуть не разбился о камни
Алтайская правда12 августа в 00:39
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Более двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае
По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае зенитчики соединения войск противовоздушной обороны подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.
Обновлено в 00:32
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Финансирование здравоохранения в Москве выросло в 2,7 раза за последние годы
За последние годы в столице в 2,7 раза увеличился объем финансирования здравоохранения, при этом сокращать объем расходов на эту отрасль не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:41
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд
Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Авто
Nissan снизил цены на модели Nissan Qashqai, Terrano и X-Trail
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Ученые из Австралийского университета Эдит Коуэн провели эксперимент и назвали продукты, которые могут снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
В Москве силовики пришли в офис «Правовой инициативы»
В Москве силовики пришли в офис правозащитного проекта «Правовая инициатива», рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь организации Ксения Бабич.
Обновлено в 04:32
Музыка
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»
Певицы Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»
После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 17:40
Интернет
Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Оборону Крыма укрепила эскадрилья БПЛА «Форпост»
Обновлено в 03:22
Общество
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Политика
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как: Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России.
Обновлено в 03:55
Футбол
Лукаку заявил, что в Италии тренировки тяжелее, чем в Англии
Обновлено вчера в 08:24