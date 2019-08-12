Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на ОбиНовый День 02:42

Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом. Катастрофу предотвратил экипаж другого теплохода, проплывающего неподалеку. Обошлось без пострадавших, сообщает Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
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с чего всё началось

Под Барнаулом неисправный теплоход с пассажирами чуть не разбился о камни

9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни.
Алтайская правда12 августа в 00:39

Подробнее о событии

СК проверяет чудом предотвращенное крушение теплохода возле Барнаула

АМИТЕЛ00:27

Прогулочный теплоход с полусотней пассажиров спасли от крушения в Барнауле

КП - Барнаул02:05

СК проверяет информацию об опасном вождении капитана теплохода на Оби в Барнауле

Алтапресс01:41

Экипаж теплохода спас несшееся на камни судно с 50 пассажирами на Оби

Катунь 2401:40

Следователи подключились к изучению инцидента с неуправляемым теплоходом на Оби у Барнаула

Банкфакс02:28

На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни

РИА Новостивчера в 23:45

Под Барнаулом неисправный теплоход с пассажирами чуть не разбился о камни

Алтайская правда12 августа в 00:39
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Более двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае зенитчики соединения войск противовоздушной обороны подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.
Обновлено в 00:32
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Обновлено в 01:48
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика

В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком

Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Финансирование здравоохранения в Москве выросло в 2,7 раза за последние годы

За последние годы в столице в 2,7 раза увеличился объем финансирования здравоохранения, при этом сокращать объем расходов на эту отрасль не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:41
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Баскетбол

Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Авто

Nissan снизил цены на модели Nissan Qashqai, Terrano и X-Trail

Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Наука

Названы продукты, защищающие курильщиков от рака

Ученые из Австралийского университета Эдит Коуэн провели эксперимент и назвали продукты, которые могут снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

В Москве силовики пришли в офис «Правовой инициативы»

В Москве силовики пришли в офис правозащитного проекта «Правовая инициатива», рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь организации Ксения Бабич.
Обновлено в 04:32
Музыка

Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»

Певицы Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»

После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 17:40
Интернет

Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Оборону Крыма укрепила эскадрилья БПЛА «Форпост»

Обновлено в 03:22
Общество

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Политика

Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов

В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как: Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России.
Обновлено в 03:55
Футбол

Лукаку заявил, что в Италии тренировки тяжелее, чем в Англии

Обновлено вчера в 08:24
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