Происшествия

Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской областиГазета.Ru 07:02

На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, судно не эксплуатируется с 2018 года, в настоящее время оно пришвартовано рядом с городом Бор.
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Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали

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В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
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Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
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