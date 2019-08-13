Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской областиГазета.Ru 07:02
На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, судно не эксплуатируется с 2018 года, в настоящее время оно пришвартовано рядом с городом Бор.
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Происшествия
Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста
Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Общество
МВД изменит процедуру проверки ОСАГО
МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Футбол
РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова
Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Эвакуированы пассажиры судна, севшего на мель в Белом море
Пассажиров экскурсионного судна, севшего на мель в акватории Белого моря, эвакуировали спасатели.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Украина настаивает на правомочности водной блокады Крыма
В понедельник, 12 августа, постпредставитель Крыма при Президенте России Георгий Мурадов напомнил о законном праве Крыма на поставку днепровской воды с Украины, поскольку Днепр берет свои истоки на российской территории.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Общество
В Помпеях найдены «сокровища ведьмы»
По мнению синьора Осанна, найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу — ее соперницам.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от поста
Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Наука
Дневной сон может быть связан с болезнью Альцгеймера
Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что слишком долгий сон в течение дня может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Политика
В США назвали главную угрозу для Владимира Путина
Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности.
Обновлено в 00:00
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено в 10:09
Футбол
Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»
Обновлено в 10:59
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Происшествия
Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей
Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены.
Обновлено в 11:30
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА
ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 12:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 05:15