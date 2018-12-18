Происшествия
Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании
Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов ВеликобританииИзвестия04:52
Российское судно «Кузьма Минин» утром 18 декабря село на мель у берегов Великобритании в условиях штормовой погоды, сильного ветра и проливных дождей. Об этом сообщила британская газета Daily Mirror. Отмечается, что теплоход находится «в опасной близости» от берега в бухте Фалмута.
Известия04:52
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 07:02
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 01:43
Происшествия
На Кубани водитель маршрутки высадил пассажирку, которой стало плохо
Полиция в Тимашевске организовала проверку в связи с действиями водителя маршрутки, который выложил пассажирку, которой стало плохо, на дорогу и уехал, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Калуге в мусорном баке нашли младенца
Прохожий в 13-градусный мороз нашел в мусорном баке в Калуге сверток с новорожденной девочкой, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Петербурге осудили участников банды псевдоспецназа
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинском
Пятеро пострадавших в ходе обрушения крыши ангара в подмосковном Дзержинском остаются в больнице, состояние четверых удовлетворительное, один находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 02:57
Происшествия
На улице Солдата Корзуна прорвало трубу с горячей водой
Во вторник, 18 декабря, около двух часов дня на улице Солдата Корзуна в Петербурге прорвало трубу с горячей водой.
Обновлено в 06:47