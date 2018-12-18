Происшествия

Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании
Известия
04:52

Российское судно «Кузьма Минин» утром 18 декабря село на мель у берегов Великобритании в условиях штормовой погоды, сильного ветра и проливных дождей. Об этом сообщила британская газета Daily Mirror. Отмечается, что теплоход находится «в опасной близости» от берега в бухте Фалмута.
Известия04:52

Подробнее о событии

Владелец «Кузьмы Минина» назвал причину посадки на мель судна в Британии

РИА Новости05:59

Российское торговое судно село на мель у берегов Великобритании

РБК03:39

Посольство России проясняет ситуацию вокруг севшего на мель в Британии сухогруза

RT на русском03:36

Российское посольство выясняет ситуацию вокруг сухогруза Кузьма Минин

Эхо Москвы04:01

Сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель при подъеме якоря

ТАСС06:43

Севший на мель рядом с Британией «Кузьма Минин» не получил серьёзных повреждений

Говорит Москва04:23

Корабль сел на мель под Ростовом

Privet-Rostov.ruвчера в 09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия

Суд признал законным арест Мамаева и Кокорина

Обновлено в 05:26
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Обновлено в 05:36
Происшествия

Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, обвиняемых в нападении на школу № 127 в январе 2018 года.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки

«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад

В Подольске на территории завода «Зингер» загорелось складское помещение на площади 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал замглавы Псковской области по делу о взятке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга во вторник санкционировал арест замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде скидки в 1,35 миллиона рублей от продавца дома для своей супруги, сообщил журналистам защитник Евгений Зобов.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд продлил арест главы карельского «Мемориала» до 25 марта

Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта арест главе карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Оренбуржье тигр напал на сотрудника цирка

Полиция Орска начала проверку по факту нападения тигра на работника цирка. К счастью, молодой человек остался жив, но получил ранения.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

«На сегодняшнее время в инфекционные отделения госпитализированы 13 детей в возрасте от 1 до 14 лет и 13 взрослых жителей города Шахты, несколько человек от госпитализации отказались», — говорится в сообщении городской администрации.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Кузбассе горит торговый центр

В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:43
Происшествия

На Кубани водитель маршрутки высадил пассажирку, которой стало плохо

Полиция в Тимашевске организовала проверку в связи с действиями водителя маршрутки, который выложил пассажирку, которой стало плохо, на дорогу и уехал, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Прохожий в 13-градусный мороз нашел в мусорном баке в Калуге сверток с новорожденной девочкой, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Петербурге осудили участников банды псевдоспецназа

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинском

Пятеро пострадавших в ходе обрушения крыши ангара в подмосковном Дзержинском остаются в больнице, состояние четверых удовлетворительное, один находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 02:57
Происшествия

На улице Солдата Корзуна прорвало трубу с горячей водой

Во вторник, 18 декабря, около двух часов дня на улице Солдата Корзуна в Петербурге прорвало трубу с горячей водой.
Обновлено в 06:47
Главное