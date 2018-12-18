Российское судно «Кузьма Минин» утром 18 декабря село на мель у берегов Великобритании в условиях штормовой погоды, сильного ветра и проливных дождей. Об этом сообщила британская газета Daily Mirror. Отмечается, что теплоход находится «в опасной близости» от берега в бухте Фалмута.

Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании

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