Футбол

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКАМатч ТВ 09:18

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Спасибо за поддержку, готовимся к большому дерби». Шюррле прокомментировал победу над «Туном»

Sport24.ru09:13

Шюррле обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Туном»

Чемпионат08:43

Шюррле поблагодарил фанатов за поддержку на матче Лиги Европы с «Туном»

Газета.Ru09:22

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Матч ТВ09:18

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Sportbox.RU09:18

«Готовимся к дерби». Шюррле — о победе над «Туном» и предстоящей игре с ЦСКА

Спорт-Экспресс09:03

Шюррле: Готовимся к большому дерби в понедельник

Нева Спорт09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия

Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь

Обновлено вчера в 16:18
Общество

Рацион россиян за 40 лет выявил тенденцию к здоровому питанию

Специалисты Росстата рассказали, как изменился рацион россиян за 40 лет.
Обновлено вчера в 23:50
Кино

Иван Охлобыстин написал свою автобиографию

Известно, что над книгой Охлобыстин работал около 20 лет.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Саратове детский паровоз серьезно травмировал 5-летнего ребенка

Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Политика

Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

Обновлено в 09:35
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено в 11:03
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

Обновлено в 07:04
Экономика

Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб

Обновлено в 09:01
Футбол

«Спартак» предоставил бессрочное право прохода на игры экипажу А321

"Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа", - говорится в комментарии ФК "Спартак".
Обновлено в 14:03
Футбол

Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Светлана Лобода станцевала на столе в Монако

Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Технологии

Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени

Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено 14 августа в 11:11
Шоу-бизнес

Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: "Балерина из шкатулки".
Обновлено в 11:50
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Ванеком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Авто

Kia выпустит маленький кроссовер на базе Kia Rio

Компания Kia собирается расширить линейку своих SUV-моделей, выпустив сверхкомпактный кроссовер, который будет спроектирован на платформе бюджетного седана Rio, пользующегося высочайшей популярность на российском авторынке.
Обновлено в 03:10
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика

Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского

Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное