Футбол

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКАМатч ТВ 09:18

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
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