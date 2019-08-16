Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

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