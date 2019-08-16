Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКАМатч ТВ 09:18
|7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
|88′
|89′
Крис Каблан
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Глярнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 17:43
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления
Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 17:58
Экономика
ЦБ рекомендовал МФО повысить качество информирования клиентов
Банк России рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) обратить внимание на ряд недобросовестных практик, в том числе на качество информирования клиентов об услугах МФО на всех этапах сделки, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.
Обновлено в 11:03
Авто
Названы шесть самых надежных новых моторов
Обновлено в 20:02
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Кино
Умер голливудский актер и сценарист Питер Фонда
Обновлено в 20:11
Космос
Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:33
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия
Обновлено в 19:47
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Футбол
Аюпов — о пенальти: «Как можно было толкнуть Заболотного с его габаритами, чтобы он завалился?»
Футболист «Оренбурга» Тимур Аюпов, сыгравший на позиции центрального защитника в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи», прокомментировал эпизод с назначением пенальти.
Обновлено в 15:42
Авто
В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Депутаты предлагают запретить эксплуатацию в России старых автомобилей.
Обновлено 14 августа в 05:20
Происшествия
Командир экипажа A321 Юсупов рассказал о посадке на поле
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Например, слова «Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены» – «маячки» того, что это поддельный отзыв.
Обновлено в 03:53
Футбол
Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту
Один из тренеров "Оренбурга" Платон Захарчук получил две жёлтые карточки за минуту.
Обновлено в 13:06
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Технологии
Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви
В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR), «Коммерсанту» в компании.
Обновлено в 02:49