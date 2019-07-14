Футбол
Теодосич стал игроком «Виртуса»Спорт-Экспресс вчера в 19:24
Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне бывший игрок ЦСКА выступал за "Клипперс", который зимой покинул на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии
В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Продержались сутки: граффити со скелетами-пионерами на заброшенной школе Уралмаша закрасили
Только вчера незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» представил граффити со скелетами в пионерских галстуках, как сегодня, 14 июля, стало известно, что их закрасили.
Обновлено в 03:17
Общество
В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды
Обновлено в 04:59
Политика
Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Космос
Ракета «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М», которая должна доставить на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 13 июля.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Колдун поделился забавным снимком с дочерью
Дмитрий Колдун решил показать поклонникам, как весело проводит время с дочерью.
Обновлено 12 июля в 07:06
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому
По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Космос
Обнаружен новый астероид на орбите диаметром меньше орбиты Меркурия
Наблюдая небо во время рассвета и в сумерки, астрономы заметили космический камень, имеющий наименьший период обращения вокруг Солнца из известных науке астероидов.
Обновлено 10 июля в 22:07
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Теннис
Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера
Обновлено 12 июля в 16:37
Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Адвокат забыла в женском туалете кольца за 3 млн рублей
Обновлено в 04:58
Общество
Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года
Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35