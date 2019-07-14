Футбол

Теодосич стал игроком «Виртуса»Спорт-Экспресс вчера в 19:24

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне бывший игрок ЦСКА выступал за "Клипперс", который зимой покинул на правах свободного агента.
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«Виртус» объявил о подписании Теодосича

Sportbox.RU02:30

«Виртус» объявил о подписании Теодосича

Матч ТВ02:30

СМИ: Экс-баскетболист ЦСКА Теодосич продолжит карьеру в Италии

RT на русскомвчера в 09:03

«Виртус» объявил о подписании Милоша Теодосича

Sports.ruвчера в 16:53

Теодосич подписал контракт с болонским «Виртусом»

Sport.ruвчера в 09:59

Теодосич стал игроком «Виртуса»

Спорт-Экспрессвчера в 19:24

Милош Теодосич подписал контракт с «Виртус Болонья»

Чемпионатвчера в 08:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали 15 человек из здания, где загорелась кровля

Обновлено в 04:05
Происшествия

Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии

В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.
Обновлено вчера в 21:53
Общество

Продержались сутки: граффити со скелетами-пионерами на заброшенной школе Уралмаша закрасили

Только вчера незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» представил граффити со скелетами в пионерских галстуках, как сегодня, 14 июля, стало известно, что их закрасили.
Обновлено в 03:17
Общество

В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды

Обновлено в 04:59
Политика

Немецкий врач поставил диагноз Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Космос

Ракета «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М», которая должна доставить на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 13 июля.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений

Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

На Волге столкнулись теплоход и яхта

Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Колдун поделился забавным снимком с дочерью

Дмитрий Колдун решил показать поклонникам, как весело проводит время с дочерью.
Обновлено 12 июля в 07:06
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Обновлено в 04:49
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому

По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.
Обновлено вчера в 20:42
Кино

Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»

Обновлено в 04:18
Космос

Обнаружен новый астероид на орбите диаметром меньше орбиты Меркурия

Наблюдая небо во время рассвета и в сумерки, астрономы заметили космический камень, имеющий наименьший период обращения вокруг Солнца из известных науке астероидов.
Обновлено 10 июля в 22:07
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Теннис

Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера

Обновлено 12 июля в 16:37
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Адвокат забыла в женском туалете кольца за 3 млн рублей

Обновлено в 04:58
Общество

Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года

Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
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Милош Теодосич
Сербский баскетболист
Сербский баскетболист, выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Шесть раз включался в символическую пятёрку Евролиги. Является игроком года по версии ФИБА Европа, а также самым ценным игроком Евролиги в сезоне 2009/2010.
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