Футбол

Теодосич стал игроком «Виртуса»Спорт-Экспресс вчера в 19:24

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне бывший игрок ЦСКА выступал за "Клипперс", который зимой покинул на правах свободного агента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Виртус» объявил о подписании Теодосича

Sportbox.RU02:30

«Виртус» объявил о подписании Теодосича

Матч ТВ02:30

СМИ: Экс-баскетболист ЦСКА Теодосич продолжит карьеру в Италии

RT на русскомвчера в 09:03

«Виртус» объявил о подписании Милоша Теодосича

Sports.ruвчера в 16:53

Теодосич подписал контракт с болонским «Виртусом»

Sport.ruвчера в 09:59

Теодосич стал игроком «Виртуса»

Спорт-Экспрессвчера в 19:24

Милош Теодосич подписал контракт с «Виртус Болонья»

Чемпионатвчера в 08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Обновлено в 04:48
Футбол

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено вчера в 10:09
Космос

SpaceX протестирует двигатели блестящего прототипа ракеты Starship

Аппарат Starhopper в этот вторник, 16 июля, поднимется на 20 метров над землей, переместится немного вбок и затем попытается приземлиться, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 06:27
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено вчера в 10:32
Наука

На юго-западе Китая обнаружили древние захоронения эпохи бронзы

Китайские археологи обнаружили в районе города Чжаотун на юго-западе Китая многочисленные уникальные захоронения бронзового века, датируемые I тысячелетием до н. э. Как сообщило агентство "Синьхуа", в общей сложности ученым удалось извлечь из-под земли около 1 тыс. редчайших артефактов.
Обновлено в 05:00
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в России

На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Космос

Ученые NASA показали потрясающую видеокарту всех 4000 экзопланет

Ученые NASA подтвердили 4000-ю экзопланету и теперь празднуют открытие фантастической картой всех экзопланет, найденных на сегодняшний день.
Обновлено в 06:07
Политика

Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии

После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей

Из квартиры вынесли 1 млн 280 тысяч рублей. К тому же неизвестные забрали с собой ювелирные изделия.
Обновлено в 05:17
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири

В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления

На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:21
Музыка

Валерий Леонтьев дал свой последний концерт

Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Китае задержали еще одного гражданина Канады

В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Спорт

«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»

Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета

Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
Обновлено в 03:28
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Футбол

«Зенит» – «Тамбов»: на игре ожидается до 45 тысяч зрителей

Обновлено в 05:40
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Происшествия

Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Обновлено вчера в 20:31
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Милош Теодосич
Сербский баскетболист
Сербский баскетболист, выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Шесть раз включался в символическую пятёрку Евролиги. Является игроком года по версии ФИБА Европа, а также самым ценным игроком Евролиги в сезоне 2009/2010.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное