Футбол
Теодосич стал игроком «Виртуса»Спорт-Экспресс вчера в 19:24
Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне бывший игрок ЦСКА выступал за "Клипперс", который зимой покинул на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Обновлено в 04:48
Футбол
«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени
В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено вчера в 10:09
Космос
SpaceX протестирует двигатели блестящего прототипа ракеты Starship
Аппарат Starhopper в этот вторник, 16 июля, поднимется на 20 метров над землей, переместится немного вбок и затем попытается приземлиться, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 06:27
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Наука
На юго-западе Китая обнаружили древние захоронения эпохи бронзы
Китайские археологи обнаружили в районе города Чжаотун на юго-западе Китая многочисленные уникальные захоронения бронзового века, датируемые I тысячелетием до н. э. Как сообщило агентство "Синьхуа", в общей сложности ученым удалось извлечь из-под земли около 1 тыс. редчайших артефактов.
Обновлено в 05:00
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Космос
Ученые NASA показали потрясающую видеокарту всех 4000 экзопланет
Ученые NASA подтвердили 4000-ю экзопланету и теперь празднуют открытие фантастической картой всех экзопланет, найденных на сегодняшний день.
Обновлено в 06:07
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей
Из квартиры вынесли 1 млн 280 тысяч рублей. К тому же неизвестные забрали с собой ювелирные изделия.
Обновлено в 05:17
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири
В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления
На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:21
Музыка
Валерий Леонтьев дал свой последний концерт
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Китае задержали еще одного гражданина Канады
В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Спорт
«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»
Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета
Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
Обновлено в 03:28
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Футбол
«Зенит» – «Тамбов»: на игре ожидается до 45 тысяч зрителей
Обновлено в 05:40
Происшествия
Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества
Обновлено вчера в 20:31
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06