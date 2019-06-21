Театры
Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балетаРифей-Пермь 05:40
Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Маэстро сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna.
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с чего всё началось
Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил «URA.RU» директор театра Андрей Борисов.URA.Ru05:29
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